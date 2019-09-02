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Кратковременные дожди на севере региона: прогноз погоды в Приамурье на 2 сентября

Кратковременные дожди на севере региона: прогноз погоды в Приамурье на 2 сентября
Фото: www.kp.ru

В Амурской области 2 сентября ожидается переменная облачность. Местами по северо-западу и северо-востоку пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.

Термометры по области покажут 20…25 градусов выше нуля, местами будет до плюс 15.

В Благовещенске в этот день возможно небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура составит 23…25 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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