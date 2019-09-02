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Школьница заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара

Школьница заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара
Фото: pixabay.com

В США девочка заразилась редким заболеванием после того, как её укусил комар. Сейчас девочка находится без сознания, а ее мозг пытается самостоятельно побороть вирус.

У четырнадцатилетней Саванны ДеХарт с начала августа стали болеть мышцы, постоянно клонило в сон, а через несколько дней у неё поднялась температура. Девочку доставили в больницу, где врачи обнаружили у неё редчайшее заболевание – вирус восточного энцефалита лошадей, который переносят комары.

Сейчас Саванна подключена к аппарату искусственного дыхания. Как рассказала мать девочки, её мозг делает попытки самостоятельно излечиться от вируса, поэтому ребёнок находится без сознания, однако реагирует на прикосновения.

«Мы очень гордимся ею и небольшими шагами, которые она делает каждый день. Медики планируют отключить её от аппарата в ближайшее время, и мы молимся, чтобы всё прошло нормально», – цитирует Life мать девочки.

При заражении ВВЭЛ инкубационный период составляет от четырёх до десяти дней, а острое заболевание обычно длится от нескольких дней до нескольких недель – в зависимости от степени тяжести. Вирус крайне редкий – за год фиксируется не более семи случаев заболевания.

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#животные #здоровье #происшествия

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