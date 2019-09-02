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2сентября
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сегодня, 09:40 0

В Благовещенске водителей будут массово проверять возле детсадов и школ

В Благовещенске водителей будут массово проверять возле детсадов и школ
Фото: Амур.инфо

Госавтоинспекция со 2 по 15 сентября проводит в Благовещенске профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир!». Наряды ДПС будут нести службу вблизи образовательных организаций.

Как рассказал начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко, в рамках акции запланированы профилактические мероприятия по массовой проверке водителей на предмет соблюдения ими правил перевозки несовершеннолетних в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений. На предмет соблюдения требований ПДД, касающихся перевозке детей, будет проверено максимальное количество водителей, осуществляющих подвоз несовершеннолетних к образовательным организациям.

С начала 2019 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 32 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых 1 ребенок погиб, 34 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», преимущественно дети травмируются при столкновениях авто на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, по причине выезда на полосу встречного движения, съезда с проезжей части и несоблюдения водителями бокового интервала или дистанции.

Поездка с использованием детских удерживающих устройств и штатного ремня безопасности безопасна при соблюдении правил эксплуатации. Многие родители не задумываются о последствиях нарушения правил перевозки несовершеннолетних в автомобиле, не понимают, как плачевно это может закончиться.

Согласно пункту 2.1.2 Правил дорожного движения, «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, водитель обязан быть пристегнутым ремнем безопасности и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями».

Пункт 5.1 Правил дорожного движения гласит: «Пассажиры обязаны: при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими». За нарушение правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) возможна с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

За нарушение требований к перевозке детей предусмотрен штраф.

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#транспорт #дети

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