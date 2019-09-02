Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни россиян до 80 лет

Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Демографическая программа России, принятая в 2007 году, позволила коренным образом изменить демографическую ситуацию в стране. Благодаря комплексу мер, принимаемых государством, и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин – на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года», – цитирует министра «Интерфакс». Максим Топилин выступал на встрече министров труда и занятости стран «Группы двадцати» в японском городе Мацуяма.

Топилин подчеркнул, что «показатель надо улучшать». Он также отметил особенность ситуации на российском рынке труда: несмотря на снижение численности населения трудоспособного возраста, численность рабочей силы остается «практически стабильной». «Более 95 % экономически активного населения работают», – сообщил министр.

По его данным, за последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 %. Сейчас в России заняты 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста.

Встреча в Мацуяме посвящена вопросам занятости работников пожилого возраста и увеличения продолжительности трудовой деятельности.