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сегодня, 07:33 7

Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни россиян до 80 лет

Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни россиян до 80 лет
Фото: pixabay.com

Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Демографическая программа России, принятая в 2007 году, позволила коренным образом изменить демографическую ситуацию в стране. Благодаря комплексу мер, принимаемых государством, и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин – на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года», – цитирует министра «Интерфакс». Максим Топилин выступал на встрече министров труда и занятости стран «Группы двадцати» в японском городе Мацуяма.

Топилин подчеркнул, что «показатель надо улучшать». Он также отметил особенность ситуации на российском рынке труда: несмотря на снижение численности населения трудоспособного возраста, численность рабочей силы остается «практически стабильной». «Более 95 % экономически активного населения работают», – сообщил министр.

По его данным, за последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 %. Сейчас в России заняты 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста.

Встреча в Мацуяме посвящена вопросам занятости работников пожилого возраста и увеличения продолжительности трудовой деятельности.

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#жизнь #российская власть

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Комментарии
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  • Реформатор

    Реформатор
    34 минуты назад

    шутники

  • retrogr

    retrogr
    24 минуты назад

    прожитие увеличилось - население сократилось/наперсточники/теперь еще 5 лет + хотят? чтоб без пенсии сразу на погост

  • Мы голосуем за ЛДПР!

    Мы голосуем за ЛДПР!
    23 минуты назад

    люди и до пенсии не доживают

  • Kadet_84

    Kadet_84
    8 минут назад

    Какие же они все наивные в Кремле сидят. Неужели они думают, что рост числа работающих пенсионеров в России, происходит от их (пенсионеров) нестерпимого желания трудиться на благо Родины? Да они продолжают трудиться, из-за того, что прожить не в состоянии на нищенскую пенсию, которую им выплачивает столь могущественная страна.

  • Цунай

    Цунай
    6 минут назад

    Можно ещё родственников штрафовать за умерших раньше 80 лет.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 минуты назад

    Тут недавно Путин сказал, что прос...ли всю медицину, а эти клоуны хотят чтобы россияне жили до 80 лет.

    Кто их вообще на работу принимает?

  • кержак

    кержак
    39 секунд назад

    ....на фото к новости японцы...наших 80 летних не нашли...

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