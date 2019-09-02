Гороскоп 2 сентября: Близнецы решат проблемы, у Скорпионов мелкие недарозумения

Восход Солнца: 05:45

Заход Солнца: 19:14

Солнце в Деве.

Овен. Этот день должен быть посвящен самооценке. Сведите до минимума свои обязанности. В то же время не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность должна появиться. Используйте личное обаяние в своих интересах, это поможет наладить обстановку на работе.

Телец. День корректировок долгосрочных жизненных планов, изменений в мировоззрении. Пересмотрите договора и отношения с партнерами, начальством. Возможно, что вам следует отказаться от предложенной или начатой работы. Вероятно, что у вас возникнет желание резко изменить все.

Близнецы. Хороший день для покупок. Если эти покупки будут крупными, они окажутся удачными. В личной жизни не следует принимать спонтанных решений.Все проблемы решатся, если вы проявите больше демократичности.

Рак. День отдыха, обретения новых источников энергии. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. В первой половине дня вероятны домашние хлопоты. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе.

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Лев. День благоприятный для активных действий в коммерции и бизнесе. Вероятны выгодные предложения или финансовая прибыль. Удача не оставит вас и во взаимоотношениях с окружающими или близкими людьми. Ваши таланты и способности будут оценены по достоинству.

Дева. День благоприятный для путешествий, пеших прогулок, общения только с близкими людьми. Исключите ненужные контакты.

Весы. Неблагоприятное время для коллективных занятий. Все, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Хорошо проявлять милосердие, прощать обиды. Умейте радоваться тому, что преподносит жизнь. Ваша вторая половина будет вами гордиться, ведь так приятно сознавать, что с тобой рядом живет надежный, трудолюбивый и талантливый человек.

Скорпион. Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Вероятны недоразумения на службе или размолвка с сослуживцем.

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Стрелец. Крайне неблагоприятный день. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны, только вы сами сможете помочь себе. Сегодня главное – не совершать ошибок и все делать вовремя.

Козерог. Благоприятный день. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы, расширить перспективы деятельности. Вероятно, сегодня придется решительно взяться за разрешение различных проблем. Не пытайтесь ставить перед собой глобальные задачи или заниматься несколькими делами одновременно.

Водолей. Звезды предостерегают Водолеев от рискованных предприятий: исключено, что предстоят финансовые потери. Сведите к минимуму свои» обязанности.

Рыбы. Жизненный потенциал на высоком уровне. День благоприятный для контактов. Вероятно, Вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Однако Вы сможете добиться полного успеха только при том условии, что будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров по бизнесу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев