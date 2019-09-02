Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября: Весы будут энергичны, у Львов крупная прибыль

Астрологический прогноз на неделю для всех Знаков Зодиака.

Овен. Из болезней вам больше грозят те, что происходят от простуды, поэтому лучше берегите дыхательную систему, не забывайте о профилактике и закаливании, принимайте витамины. Заболевания могут быть связаны и с неумеренностью, неосторожностью, перенапряжением и переутомлением.

Телец. Эта неделя благоприятна для реализации самых смелых планов и идей. Если вы уверены в своих силах, отбросьте сомнения и смело действуйте.

Близнецы. На этой неделе у вас могут появиться новые долгосрочные планы, которые вы кинетесь реализовывать с огромным воодушевлением. Скорее всего, обстоятельства будут складываться самым благоприятным для вас образом, а потому Вы сможете быстро создать базу, на которой воплощение в жизнь ваших замыслов окажется легким и приятным.

Рак. Если на этой неделе, в деловом кругу, Раки почувствуют себя неуютно, то это будет первым знаком того, что вы сдаете свои позиции. Пока небеса не рекомендуют вам предпринимать резких движений, займите выжидающую позицию.

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Лев. На этой неделе какой-то человек, возможно, пригласит Львов поучаствовать в инициированном им проекте. Велика вероятность, что это принесет вам крупную прибыль, а также позволит попробовать свои силы в том, что ранее было вам недоступно из-за отсутствия необходимых для этого ресурсов.

Дева. Чтобы отстоять звание самостоятельного человека, придется любые проблемы решать без посторонней помощи. Хотя желающих вам помочь будет предостаточно. Не ищите легких путей.

Весы. Повышенная энергичность, большая способность к восстановлению сил. Но энергетика и здоровье постоянно подвергаются испытаниям. Периодически вы можете испытывать раздражение и нетерпение, а импульсивные поступки увеличивают риск травм.

Скорпион. В финансовом плане первая неделя осени достаточно удачна и стабильна, за исключением воскресенья, когда желательно не планировать серьезных покупок. В среду могут поступить интересные финансовые предложения.

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Стрелец. На этой неделе Стрельцам, скорее всего, предстоит во что-то вкладывать деньги. Это может быть и какой-то долгосрочный профессиональный проект, и нужды вашего жилища, и даже штрафы за нарушение каких-то правил.

Козерог. В последнее время Козероги стали слишком подозрительными и ревнивыми, в адрес второй половинки. Не нужно устраивать очную ставку и тем более скандалить, одно неправильно подобранное слово и время повернуть вспять уже не получится.

Водолей. Как в работе, так и в личной жизни пора провести работу над ошибками. Если с делами в офисе Вы управитесь уже к среде, то проблемы с любимым решать придется поэтапно. Самый верный способ помириться и отправиться в совместное путешествие и отрешиться от всех дел.

Рыбы. «Ну, что же это такое творится на белом свете?» Вы так болезненно реагируете на процессы, на которые не можете повлиять – политика, экономика, климат, что даже частенько впадаете то в раздражение, то в отчаяние. И с чего, собственно?

Астролог: Вальдемар Небоходцев