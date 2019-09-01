Василий Орлов проинспектировал, как в Благовещенске ремонтируют дороги в рамках нацпроекта

Подведены промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Благовещенске. Выездная комиссия во главе с губернатором Амурской области Василием Орловым посетила участки дорог, где ведутся дорожно-ремонтные работы.

2019 год стал первым в реализации нацпроекта. На ремонтные работы 23 участков дорог Благовещенской агломерации в текущем году направлено 467 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, первым объектом посещения комиссией стал участок дороги по улице Шимановского от улицы Ленина до улицы Краснофлотской. На прилегающей к Благовещенскому педагогическому институту дороге были заменены теплосети. Дорожникам осталось выполнить укладку тротуарной плитки, асфальта, восстановить освещение.

Губернатор подчеркнул, что дорожные работы, проходящие вблизи учебных заведений, как в этом случае – рядом с БГПУ, должны завершаться до 1 сентября. При планировании работ на 2020 год этот опыт должен быть учтен.

Следующим по маршруту стал участок дороги по улице Шимановского от улицы Октябрьской до улицы Красноармейской.

«Дорога не имеет большой нагрузки, она внутриквартальная, и в первую очередь на ее состояние жалуются жильцы близлежащих домов. Ее нет в плане нацпроекта. Здесь были приняты временные решения – проведен бесплатный ремонт дороги. Проектного решения по данному участку еще нет, сложности с ремонтом этой узкой дороги вызваны тем, что на ее обочине расположены гаражи», – сказал Василий Орлов.

Принято решение о том, что впоследствии для устройства полноценной дороги в этом районе необходимо будет выкупить гаражи в рамках земельного законодательства, убрать их, спроектировать и сделать дорогу с ливневой канализацией. На это нужно время. Приведение дороги в нормативное состояние планируется в следующем году.

«На приобретение гаражей, по предварительным подсчетам, требуется порядка 35-50 миллионов рублей», – пояснил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Посетила комиссия и один из основных объектов нацпроекта этого года – участок дороги по улице Театральной от улицы Октябрьской до улицы Вокзальной. Уже частично проведены установка бордюров, обустройство тротуаров и ливневой канализации. Дорожникам предстоит восстановить линии наружного освещения, провести модернизацию светофоров, установить пешеходные ограждения. В середине сентября планируется начать асфальтирование. Завершить работу здесь планируется до 31 октября.

Одним из поручений главы региона касательно данного объекта стало решение вопроса с наземными и воздушными коммуникациями. Было предложено проработать возможность перевести их в подземные.

«Если мы взялись за ремонт этого участка, то нужно подходить к работам основательно. Подготовьте проектное решение», – сказал губернатор.

Еще одним важным участком городских дорог, ремонтируемым в нынешнем году, является дорога по улице Пушкина между улицей Ленина и улицей Зейской.

Задержка работ здесь вызвана тем, что после вскрытия дорожного полотна были обнаружены ветхие коммунальные сети. Пришлось менять технические решения, усиливать плиты перекрытия.

Главной претензией к строителям на данном участке стало недостаточное ограждение дороги.

«Объект имеет большое значение. Здесь располагается Кванториум, и, соответственно, в первую очередь необходимо обеспечивать безопасность детей во время проведения ремонта», – сказал Василий Орлов.

Взять на личный контроль ремонт на этом объекте губернатор поручил министру транспорта и дорожного хозяйства области Александру Зеленину.

Фото: amurobl.ru