Вступили в силу поправки в правила призыва в армию

Фото: Амур.инфо

Россияне, подав заявление, теперь смогут отказаться от освобождения или отсрочки от службы в армии. Новые правила введены с 1 сентября, соответствующие поправки в закон «О военной обязанности и военной службе» опубликованы на официальном портале правовой информации.

Как пишет ТАСС, в документе, в частности, указывается, что «отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную службу осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию».

Новые правила распространяются на граждан, имеющих ученую степень, а также сыновей или родных братьев военных, погибших при выполнении своих обязанностей или в период военных сборов.

Призванные до 1 сентября 2019 года срочники теперь имеют право на досрочное увольнение со службы при наличии оснований.