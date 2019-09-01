Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины

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Согласно данным обязательствам, с 1 сентября ввозные таможенные пошлины на новые иномарки снижаются с 17 % до 15 %, а на подержанные – с 22 % до 17 %. По остальным категориям автотехники Россия все свои обязательства перед ВТО уже выполнила, пояснил агентству источник в Минпромторге.

«У нас есть несколько таких "семилетних" вещей. Седьмой год – это последнее снижение тарифов по нашим обязательствам. Оно будет касаться нескольких товаров. Мы сейчас можем констатировать, что те прогнозы, которые делали эксперты в ходе переговоров о присоединении, о том, что снижение тарифной защиты будет умеренным и негативно не отразится на состоянии отраслей, реализованы. До сих пор у нас нет примеров, когда произошедшее снижение тарифов каким-либо негативным образом сработало против интересов отрасли или потребителей», – комментирует экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

«Сейчас у нас главное чувствительное – это автомобили, и новые, и подержанные, если я не ошибаюсь. В любом случае конечная пошлина у нас на большинство импортируемых автомобилей легковых составит 15 % – это создает достаточно существенный запас», – считает он.