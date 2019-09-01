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сегодня, 18:38 0

Два жестких ДТП произошли в Приамурье 1 сентября (фото, видео)

Два жестких ДТП произошли в Приамурье 1 сентября (фото, видео)
Фото: кадр видео

Утром 1 сентября в Амурской области произошли два жестких ДТП. Оценить последствия аварий помогают фото и видео с мест происшествий, которые появились в социальных сетях.

Первое ДТП было в Благовещенске в районе дома № 134 на улице Конной в 05:01. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по городу, водитель легковушки не справился с управлением, совершил опрокидывание. После этого водитель предпочел сбежать с места ДТП.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Вторая авария произошла в Белогорске на Никольском шоссе около 10:15. Как сообщили агентству в управлении ГИБДД по Амурской области, водитель 1978 года рождения, управляя машиной Honda Partner, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с проезжей части. Травмы получил сам водитель. Полиция устанавливает обстоятельства этой аварии.

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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