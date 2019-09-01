В Белогорске при пожаре погиб человек, еще двое пострадали

В Белогорске 1 сентября был пожар в частном жилом доме по улице Щорса. Во время происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.

Сообщение о пожаре поступило днем – в 13:42. Огнеборцы прибыли на место через 6 минут. В доме был обнаружен мужчина 1972 года рождения без признаков жизни. В огне также пострадали хозяйка дома 1945 года рождения и мужчина 1979 года рождения. Женщина получила ожоги лица, от госпитализации отказалась. Мужчину же с ожогами кистей рук и предплечья госпитализировали в городскую больницу Белогорска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, огнеборцы ликвидировали открытое горение в течение 11 минут. Жилой дом отстояли, не допустив распространения пламени на соседние хозпостройки.

Огнем повреждены веранда дома по всей площади и сам дом изнутри на площади 40 квадратных метров. Предположительно, к происшествию привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.