«Потоп» в квартире испортил благовещенцу День знаний (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали новое видео из квартиры в доме № 62 по улице Амурской в Благовещенске. День знаний хозяину жилища Владимиру Брылеву испортил очередной «потоп».

О подтоплении этой квартиры Амур.инфо уже сообщало ранее. Ситуация связана с тем, что в доме с апреля меняют кровлю, и жилище оказалось незащищенным должным образом от дождей.

«Сегодня первое сентября 19-го года. Сколько можно терпеть, с 16 июля затапливает квартиру! И никто сюда не идет, никто из чиновников не идет! – не скрывает эмоций в видео горожанин. – (…) Здесь дети малые, свет отключился. Клялись нам неделю назад руководители, строители: "Всё мы сделаем". Вот, сделали, смотрите, что делается».

Мужчина обратился к мэру Благовещенска Валентине Калите и губернатору Амурской области Василию Орлову с просьбой повлиять на ситуацию.