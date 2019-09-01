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1сентября
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Первоклассникам Белогорска подарили наборы из серии «Город вежливых людей»

Первоклассникам Белогорска подарили наборы из серии «Город вежливых людей»

945 дошколят Белогорска стали первоклассниками 2019 года. В текущем году, рассказали в комитете по образованию, число первоклассников – рекордное за последние 22 года. Каждый, по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, получил в День знаний подарочный набор из серии «Город вежливых людей».

Такие наборы включают в себя рюкзак, который можно использовать для сменной обуви, ручку, блокнот, часы-магнит, набор наклеек с символикой города и папку-файл. В каждом наборе – поздравительное письмо первокласснику, подписанное лично Станиславом Мелюковым, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Всего в новом учебном году скомплектовано 33 первых класса, – говорит председатель комитета по образованию Ирина Губина. – Больше всего первоклассников, по пять классов, в школах № 4 и 17. Причем в школе № 4 такой набор детей осуществляется уже шестой год подряд. А вот для школы № 17 это, можно сказать, дебют. По четыре класса первоклашек в школах № 5, 11, 200 и гимназии № 1. В школе № 3 их три».

Отмечается, что вместе с тем наступивший учебный год 2019/2020 станет лидером и по количеству выпускников. Так, одиннадцатый класс заканчивают 340 школьников. Еще 760 – это выпускники 9-х классов.

Фото пресс-службы администрации Белогорска

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#администрация Белогорска #Белогорск #образование #школа

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