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1сентября
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В первый день осени глава Приамурья подвел итоги недели

В первый день осени глава Приамурья подвел итоги недели
Фото: instagram.com/va.orlov

В первый день осени, воскресенье, 1 сентября, губернатор Амурской области Василий Орлов традиционно подвел в своем Инстаграме некоторые итоги недели.

Глава региона упомянул про принятие присяги курсантами ДВОКУ – первокурсниками 1 сентября. Орлов отметил: Приамурье гордится тем, что в регионе есть такое военное училище с почти 80-летней историей.

Вторая затронутая тема – начало нового учебного года в школах. Орлов упомянул в связи с этим школу № 22 в Благовещенске, чей новый корпус уже распахнул двери для учащихся. Губернатор напомнил, что начато строительство школы в Свободном мощностью 528 мест, а в 2020 году стартует возведение школы в Экимчане.

«Здорово, что в образовательные организации накануне нового учебного года принято 50 молодых специалистов, в том числе 31 учитель», – заметил Василий Орлов.

Он сообщил, что с властями Благовещенска и подрядчиками 1 сентября проехал по участкам, которые сейчас ремонтируют по проекту «Безопасные качественные дороги».

«Разная степень готовности. В целом – в этом году начата большая работа, которая будет идти в течение шести лет по приведению в порядок дорог областного центра. Дорожники заверили, что к концу октября все участки должны сдать в срок и с хорошим качеством», – написал глава Приамурья.

Еще одна затронутая им тема – преображение в регионе малых населенных пунктов, в том числе с использованием возможностей инициативного бюджетирования.

«К началу учебного года в Бурейском районе отремонтировали дом культуры. Ремонт сделали в доме культуры селе Родионовка, селах Дмитриевка и Черемхово Благовещенского района. В свободненском селе Новоивановка по предложению местных жителей благоустроили сквер. Хороший проект, и мы видим, как люди с любовью воплощают свои идеи», – сообщил Орлов.

«Еще раз всех поздравляю с первым днем осени. Пусть она будет красивой, теплой и подарит нам много солнца, которого нам так не хватало этим летом», – подытожил губернатор.

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