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1сентября
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сегодня, 15:05 1

Закон не писан: в Благовещенске маршрутный автобус нарушил ПДД (видео)

Закон не писан: в Благовещенске маршрутный автобус нарушил ПДД (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, сделанное в Благовещенске. Кадры запечатлели нарушение ПДД со стороны водителя маршрутного автобуса.

Как сообщает инстаграм-паблик blag_dtp, это произошло на улице Тенистой. «Автобусам закон не писан», – отмечает паблик.

Из видео следует, что в момент съемки наблюдался транспортный затор, и автобус выехал на встречную полосу движения за «двойную сплошную».

«Торопится, не успевает по графику, я по возможности стараюсь пропускать их, хоть и ведут себя как такси, ну что поделать, работа у них такая – успеть нужно, машин слишком много, пробок много. Нелегко им тоже. Будьте вежливы и терпеливы», – прокомментировал ролик один из пользователей Инстаграма.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    21 минута назад

    По мне, так эти автобусники охренели в конец....

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