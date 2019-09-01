Закон не писан: в Благовещенске маршрутный автобус нарушил ПДД (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, сделанное в Благовещенске. Кадры запечатлели нарушение ПДД со стороны водителя маршрутного автобуса.

Как сообщает инстаграм-паблик blag_dtp, это произошло на улице Тенистой. «Автобусам закон не писан», – отмечает паблик.

Из видео следует, что в момент съемки наблюдался транспортный затор, и автобус выехал на встречную полосу движения за «двойную сплошную».

«Торопится, не успевает по графику, я по возможности стараюсь пропускать их, хоть и ведут себя как такси, ну что поделать, работа у них такая – успеть нужно, машин слишком много, пробок много. Нелегко им тоже. Будьте вежливы и терпеливы», – прокомментировал ролик один из пользователей Инстаграма.

Видео: instagram.com/blag_dtp