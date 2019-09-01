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1сентября
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сегодня, 13:47 0

В Приамурье сожгли 2,5 тонны корма для сельскохозяйственных животных

В Приамурье сожгли 2,5 тонны корма для сельскохозяйственных животных
Фото: pixabay.com

В Амурской области досматривают транспорт на фоне неблагополучной обстановки с заболеваемостью африканской чумой свиней. В один из таких случаев была выявлена перевозка большого количества сомнительного корма для животных.

31 августа сотрудниками ДПС в Октябрьском районе был задержан автомобиль, при досмотре которого установили факт перевозки корма для сельскохозяйственных животных в количестве 2,5 тонны (70 мешков). На корм не было ветеринарных сопроводительных документов, и товар было нельзя идентифицировать.

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области, в отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Груз при этом изъяли и уничтожили путем сжигания.

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#животные #происшествия

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