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1сентября
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Глава Приамурья поздравил первокурсников ДВОКУ с принятием военной присяги (фото)

Глава Приамурья поздравил первокурсников ДВОКУ с принятием военной присяги (фото)

Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил первокурсников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища с принятием военной присяги. Традиционное мероприятие прошло на плацу ДВОКУ 1 сентября, в День знаний.

«Пройдя конкурсный отбор, вы доказали, что имеете право обучаться в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище – учебном заведении с почти 80-летней историей. Благодарю руководство и весь личный состав за то, что оказали своевременную помощь в ликвидации последствий паводка. Отдельные слова благодарности за активную позицию в военно-патриотическом воспитании – молодежи. В нынешнем году на базе полигона ДВОКУ планируется открытие парка «Патриот». 20 сентября здесь ожидается проведение первого массового мероприятия, 800 ребят посетят парк и ознакомятся с историей нашей страны, посетят партизанскую деревню», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор отметил, что в будущем году планируется создание исторического комплекса «Албазинский отрог». Военно-патриотическому воспитанию правительство региона уделяет большое внимание. Приамурье сегодня занимает 20 место среди регионов России по вовлечению молодых в движение «Юнармия».

О значимости военной присяги в жизни каждого военнослужащего рассказал начальник ДВОКУ Владимир Грызлов: «Ритуал приведения к военной присяге имеет глубокие исторические корни, он изменялся, но сохранился до нашего времени. Для всех, кто служил и служит, кто связал свою жизнь с благородной профессией защитник родины, этот день навсегда останется в памяти».

Фото: amurobl.ru

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#военные #губернатор #образование

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