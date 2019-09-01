Новый корпус школы № 22 в Благовещенске распахнул двери для учащихся (фото)

Это единственная школа в областном центре, где линейка состоялась 1 сентября. В остальных учреждениях города День знаний отпразднуют 2 сентября.

Собравшихся поздравили мэр Благовещенска Валентина Калита, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, депутат законодательного собрания региона Ирина Киевская.

«19 лет в нашем городе не строились школы. Сегодняшним событием мы открываем в городе новую эпоху. Искренние слова благодарности я хочу адресовать правительству Амурской области, строителям и, конечно же, коллективу этой образовательной организации. Без совместной работы не было бы у нас такой замечательной школы», – сказала Валентина Калита.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенска, директору школы был вручен символический ключ от здания. Присутствовавшие перерезали символическую ленточку.

В новом корпусе смогут учиться 528 школьников. Строительство здания обошлось бюджетам всех уровней в 411 миллионов рублей, пишет пресс-служба амурского минобра. На сегодняшний день это самая современная школа в Амурской области. В ней есть несколько принципиально новых кабинетов, в том числе кабинет по работе с детьми с задержкой в развитии, с аутистами.

Всего в здании предусмотрено 24 специализированных учебных кабинета (физики, химии, биологии, иностранного языка, математики, кабинеты предметов гуманитарного цикла), 2 спортивных зала с раздевалками и душевыми кабинами, актовый зал на 318 мест, медицинский блок, обеденный зал на 178 посадочных мест. На каждом этаже предусмотрены комнаты для дополнительного образования детей.

Пришкольная территория оборудована современными спортивными комплексами. Это физкультурно-спортивная зона с волейбольной, баскетбольной, гимнастической площадками, беговой дорожкой, тренажерами и зонами отдыха с участками для подвижных игр. Учебно-опытная зона с отделами овощных и полевых культур, плодовым садом позволит проводить практические уроки в начальных классах.

«Три года назад город Благовещенск принял на себя решение быть первым в строительстве школ на территории Приамурья. Риск был большой, но цель достигнута, – сказала министр образования и науки области Светлана Яковлева. – Строительству новых образовательных объектов предшествует большая работа регионального правительства и губернатора Амурской области Василия Орлова. И буквально два дня назад мы получили одобрение заявки на строительство школы на 1 500 мест в микрорайоне областного центра».

В настоящее время в Приамурье возводятся четыре образовательных учреждения: одна школа в городе Свободный на 528 мест и три детских сада (в Благовещенске и Усть-Ивановке Благовещенского района – на 120 мест, в Белогорске – на 170 мест). Кроме того, в прошлом месяце глава региона открыл новое здание детского сада № 9 на 120 мест в Свободном.

Фото: obr.amurobl.ru