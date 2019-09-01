В район Дома молодежи в Благовещенске стянулось много пожарных машин (видео)

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1 сентября жители Благовещенска обратили внимание на большое количество пожарных машин – транспорт был замечен в районе Дома молодежи (улица Красноармейская, 124). Происходящее удалось снять на видео. Как оказалось, визит пожарных был связан с сообщением о возгорании.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» пояснили, что загорелся мусор. «Сначала поступил сигнал с соседнего дома, что видят в районе Дома молодежи. Туда, естественно, поскольку это социально значимый объект, отправили большое количество техники. Проверили – нет, пожара там не было. Мусор потушен до прибытия», – сказали в ведомстве.

На вопрос агентства, где находился этот мусор, был ответ, что ориентировочно возле Дома молодежи.