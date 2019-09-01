В Благовещенске ночной конфликт в подъезде обернулся дракой

Фото: предоставлено горожанами

В редакцию ИА «Амур.инфо» сообщили о ночном происшествии в Благовещенске. Конфликт в одном из подъездов обернулся дракой, в результате чего, по предварительной информации, есть, по крайней мере, один пострадавший.

Происшествие было по адресу: улица Театральная, 11А/1 (общежитие) ночью 1 сентября, около 02:15. Ориентировочно, все началось с того, что молодой человек заходил в подъезд и слишком резко открыл дверь. «С ноги толкнул дверь, и получилось так, что дверью зацепило людей, сидящих в подъезде, которые распивали спиртные напитки», – рассказала одна из жительниц города.

По ее словам, в результате произошедшей драки одному из людей сломали нос. Его увезла прибывшая на место скорая помощь.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству прокомментировали, что действительно поступало сообщение о конфликте. По факту произошедшего проводится проверка.