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1сентября
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Соцсети: в Приамурье в результате ДТП опрокинулись мусоровоз и легковушка (видео)

Соцсети: в Приамурье в результате ДТП опрокинулись мусоровоз и легковушка (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях 1 сентября появились два видео, на которых запечатлены последствия ДТП, произошедших в Амурской области. В обоих случаях участники аварий – мусоровоз и легковушка – опрокинулись.

Как отмечает инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, ДТП с мусоровозом было по аэропортовской трассе, а авария с легковушкой – на федеральной трассе за поселком Архара, в сторону поселка Новобурейский.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что в случае аэропортовской трассы обошлось без пострадавших. В Архаринском же районе зарегистрировано одно ДТП, но в той аварии имело место столкновение с мотоциклом. Информация уточняется.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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