В Благовещенске мужчина опрокинул уличные мусорные контейнеры (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, на котором запечатлен необычный инцидент в Благовещенске. Мужчина опрокинул несколько уличных мусорных контейнеров – один за другим.

Как рассказал агентству один из жителей областного центра, это происходило поздно вечером 31 августа.

«В группе дома № 10/4, Игнатьевское шоссе, есть WhatsApp-чат, где обсуждают проблемы дома (…). Ну и сегодня ночью, в 4 утра, я прочитал чат, увидел фотографии от жителей, что некие люди перевернули баки. Так как дом оборудован видеонаблюдением, нашел видео, это было 23:44 с секундами, ну и увидел, кто это перевернул. Мужчина шел с женщиной, жители дома 10/5, Игнатьевское шоссе. Не знаю, чем они были недовольны, с чем связано такое поведение неадекватное», – сообщил благовещенец.

По его словам, хулиган и его спутница были, предположительно, нетрезвы. В настоящее время мусорные контейнеры уже приведены в порядок.

«У нас с ними конфликта нет, может быть, у них с нами есть, – ответил благовещенец на соответствующий вопрос агентства. – Чем-то недовольны вечно. Периодически пишут в прокуратуру. То им места не хватает на парковке, то баков не хватает мусорных, то еще что-то. У них нет своего заезда к дому. Вот и воюют с нами постоянно».