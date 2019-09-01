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1сентября
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сегодня, 09:18 0

Благовещенцы дрифтуют и попадают в ДТП (видео)

Благовещенцы дрифтуют и попадают в ДТП (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появились видео, снятые в Благовещенске. Их героями стали водители легковушек, которые практиковались в дрифте, то есть управляемом заносе. В одном случае дрифт закончился ДТП.

Как пишет инстаграм-паблик blag_dtp, место действия первого видео – район перекрестка улиц Пионерская и Гражданская. Как видно, водитель легковушки после маневров попал в аварию, подняв тучу пыли.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Фото: instagram.com/blag_dtp

Второй ролик опубликовал инстаграм-паблик skaner28, отмечая, что он был снят на улице Воронкова вечером в пятницу. «Водитель на "карине", похоже, пересмотрел "Форсаж" и продемонстрировал свой водительский опыт», – пишет паблик.

«Три месяца назад вишневая "карина" таким образом в меня въехала, и именно на Воронкова», – сообщил один из пользователей skaner28.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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