Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15 %. К тому же российские граждане теперь выбирают маленькие букеты и все больше отказываются от дорогостоящих экзотических сортов.

По словам экспертов, такие перемены связаны со снижением покупательской способности россиян. Кроме того, родители в этот период тратят немалую сумму денег на увеличившиеся в цене канцтовары и одежду для школьников.

Специалисты также заметили, что в настоящее время букет к первому сентября у многих ассоциируется не с подарком учителю, а кажется неким символом к празднику. Немаловажно, что и сами цветы повысились в цене, в том числе из-за повышения курса иностранной валюты, сообщает «Газета.ру».