Астрологический прогноз на 1 сентября

Восход Солнца: 05:43

Заход Солнца: 19:16

Солнце в Деве.

Овен. Большинство ваших как личных, так и общественных дел будет связано с финансами, с куплей-продажей движимого и недвижимого имущества. Этот день благоприятный для приобретений, покупок, коммерческих операций.

Телец. День преобразования космических энергий. Звездыпредупреждают, что вы должны уделить внимание духовному совершенствованию, укреплению собственного здоровья и здоровья близких людей. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями. Проявите сострадание и милосердие к нуждающимся людям.

Близнецы. День приобретений, покровительства. Рекомендуется делать покупки, участвовать в лотереях и розыгрышах. Многим Рыбам может повезти. Молодые люди могут рискнуть и заняться совершенно новым для себя делом. Вашу серьезность, дисциплинированность, собранность отметит и оценит начальство. Вторую половину дня посвятите детям или старшим родственникам.

Рак. Эмоциональный подъем будет характерен и длясегодняшнего дня. Даже если возникнет критическая ситуация, соберитесь, высможете справиться со многими проблемами. А пока перенесите исполнениезадуманного на ближайшее будущее.

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Лев. Благоприятный день для заключения брака,семейных отношений, любовных приключений. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Звезды советуют взвесить свои возможности и не предъявлять партнерам повышенных требований. Гармония в общении с близким человеком, доверие и благожелательность благоприятно скажутся на вашем душевном комфорте.

Дева. Тяжелый день для мужчин-Водолеев. Вероятныетрудности возникнут по вине самого Водолея, особенно если он окажется в сфере фатальных влияний, зависимости от обстоятельств и материальной стороны жизни. Стремление к обновлению любой ценой может обернуться непоправимыми последствиями. В личной жизни вероятен окончательный разрыв отношений.

Весы. Идеалистические представления о порядочности партнераили излишняя доверчивость могут заслонить истинное положение дел. Не исключены обман или ложное обещание, которые принесут разочарование и обиды.Мужчинам-Львам следует осмотрительнее отнестись к новому увлечению. Возможно, что ваша пассия недостойна вас. Обратите самое пристальное внимание на недвижимое имущество. Вероятны кража или пожар.

Скорпион. Сегодня вы можете ощутите поддержку и помощь близких. Вероятно осуществление всего позитивного, что намечалось в предыдущие дни. Возрастет сексуальный потенциал и личное обаяние, что благотворно скажется на работоспособности и здоровье Весов.

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Стрелец. Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с друзьями. Вероятно, ваша активность и порядочностьбудут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Вас ждут сегодня новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастутв любовные. Сны могут быть вещими.

Козерог. Не исключено, что ваши деловитость и ответственность принесут похвалу и одобрение руководства, а появление свежих идей позволит найти новые источники заработка. Эмоциональный взлет будет положительно влиять на ваше физическое состояние и личную жизнь. Отношения с близким человеком наполнятся тихим, взаимным удовлетворением.

Водолей. В этот день не стоит начинать новые дела или строить планы: скорее всего они не будут поддержаны окружающими. Это может привести к материальным проблемам. Даже творческий подъем, свойственный вам с начала недели, окажется самообманом и не приведет к ожидаемым результатам.

Рыбы. Благоприятный день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения менять тактику. Благодаря вашей общительности и деловой активности вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Вам следует очень хорошо и детально все обдумать. Неожиданные препятствия и преграды отодвинут реализацию замысла в неопределенное будущее.

Астролог: Вальдемар Небоходцев