В амурских сёлах благоустраивают территории в рамках инициативного бюджетирования

К началу учебного года в селе Родионовка Бурейского района отремонтировали Дом культуры, в котором теперь будут заниматься творческие коллективы. Этот проект для реализации предложили местные жители. Их желание реализовалось благодаря проекту по поддержке местных инициатив, организованного министерством финансов Амурской области.

В Доме культуры сделали косметический ремонт: застелили полы линолеумом и обновили стены внутри здания, обновили фасад. Внутри Дома культуры отремонтировали танцевальный и актовый залы, сделали потолок. На все работы потратили более 1,2 миллиона рублей.

Проекты по инициативному бюджетированию в сёлах Приамурья начали реализовывать в июле. В селе Новоивановка Свободненского района по предложению местных жителей благоустроили сквер, потратив более 2 миллионов рублей. В селе Ударное Серышевского района обустроили территорию водозаборного комплекса и сделали вокруг него ограждение. Это обошлось более чем в 1 миллион рублей.

В августе реализовывать проекты по инициативному бюджетированию продолжил Ивановский район. В сёлах Черемхово и Дмитриевка отремонтировали сельские Дома культуры. Каждый из этих проектов стоил более 1 миллиона рублей. В селе Дальневосточное Ромненского района по улице Центральной сделали тротуар, потратив более 1,2 миллиона рублей.

Эстафету по реализации проектов инициативного бюджетирования примут Благовещенский, Завитинский, Константиновский, Михайловский, Ромненский, Серышевский и Тындинский районы. Здесь реализованные идеи амурчан покажут в сентябре.

Всего в этом году муниципальные образования региона реализуют на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % – местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники хотят обустроить места массового отдыха населения, установить объекты физической культуры и массового спорта, а также благоустроить учреждения культуры. Некоторые готовы осветить улицы и обустроить места захоронений. Реализовать предложенные проекты необходимо к концу года.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.

Приамурье готовится принять участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая обсуждается в Правительстве страны. Она предусматривает благоустройство территорий в сёлах, ремонт сельских дорог, введение сельхозипотеки и строительство жилья, сообщает амурское правительство.