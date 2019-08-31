Найдены амурчане, которые могут быть причастны к вылову калуги в Мазановском районе

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Полицейские предварительно установили, что вечером 24 августа 2019 года двое жителей села Новороссийка находились на полевом стане. Мужчины поставили сети. На следующее утро пришли их проверить и обнаружили большую рыбу. Её достали и привезли на берег. Из лодки вытащили с помощью погрузчика.

Часть филе полицейские изъяли дома у одного из указанных граждан. Оно направлено на экспертизу для определения возраста, веса и видовой принадлежности. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте амурского УМВД.