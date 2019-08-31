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31августа
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Найдены амурчане, которые могут быть причастны к вылову калуги в Мазановском районе

Найдены амурчане, которые могут быть причастны к вылову калуги в Мазановском районе
Фото: Амур.инфо

Полицейские установили граждан, которые могут быть причастны к вылову краснокнижной калуги в Мазановском районе. Правоохранители выяснили, что рыбу выловили в реке Селемджеоколо села Новороссийка. Туда направилась следственно-оперативная группа.

Полицейские предварительно установили, что вечером 24 августа 2019 года двое жителей села Новороссийка находились на полевом стане. Мужчины поставили сети. На следующее утро пришли их проверить и обнаружили большую рыбу. Её достали и привезли на берег. Из лодки вытащили с помощью погрузчика.

Часть филе полицейские изъяли дома у одного из указанных граждан. Оно направлено на экспертизу для определения возраста, веса и видовой принадлежности. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте амурского УМВД.

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#животные #закон

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Придурки!!! Покрасовались!!!

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Китайцы вообще всю рыбу выловили, и никто их не остановит..

  • C.Б.

    C.Б.
    1 час назад

    Да, таким хвастать нельзя.

  • aurum

    aurum
    1 час назад

    SoSeDkA

    Китайцы вообще всю рыбу выловили, и никто их не остановит..



    А ничего что эти "зловредные" китайцы разводят эту самую рыбу и ее популяция растет благодаря их рыбозаводам?

    Своих "умников" надо останавливать, которые реки перегораживают сетями, а тех кто им выдает разрешение на такой промысел на кол сажать

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Минута славы на Инстаграммы)))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    57 минут назад

    Она наверно Невельского помнила...А эти парнокопытные ее в холодильник..Жрать же нечего в деревнях.

  • foxik62

    foxik62
    12 минут назад

    270 косарей штрафа, и 5мультов ущерб. Ничего так ребята порезвились

  • foxik62

    foxik62
    10 минут назад

    Надо же быть дебилами. Славы захотелось.

  • foxik62

    foxik62
    8 минут назад

    SoSeDkAКитайцы вообще всю рыбу выловили, и никто их не остановит..


    Уважаемый, китайцы за последние несколько лет в Амур выпустили несколько тысяч особей малька осетровых(калуги в том числе ), в отличие от наших.

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