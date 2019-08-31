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сегодня, 18:19 0

В Башкирии, по версии следствия, женщина задушила и закопала на участке годовалого сына

В Башкирии, по версии следствия, женщина задушила и закопала на участке годовалого сына
Фото: pixabay.com

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону. По версии следствия, женщина задушила сына и закопала на участке.

«Она дала признательные показания и указала место нахождения тела ребёнка», — сообщает башкирский СК.

По версии следствия, ночью 29 августа женщина задушила годовалого сына, после чего выкопала яму недалеко от дома и спрятала в ней тело. Ребенка обнаружили в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутым в домашнее одеяло.

В четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По ее словам, она легла спать с двумя детьми — одного года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика, пишут РИА Новости.

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#дети #происшествия

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