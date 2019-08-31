Амурские ветеринары: вирус АЧС проник в Бурейский район во время наводнения
Карантин из-за вируса АЧС введён в 4 районах Приамурья — Тамбовского, Благовещенского, Ивановского и Бурейского. Первый очаг был зафиксирован в селе Усть-Ивановка Благовещенского района, затем вирус подтвердили в Бурейском районе и всех остальных. По мнению специалистов, речь не идет о распространении вируса из Благовещенского района в Бурейский.
По предварительным данным, очаг заболевания в Бурейском районе возник самостоятельно в связи с заносом африканской чумы свиней из соседнего Китая во время паводка.
Тем временем к дезинфекции территорий в угрожаемой зоне по АЧС привлечены военные химики. В двух амурских селах привлечены две бригады воинской части РХБ защиты общевойсковой армии Восточного военного округа, сообщает областное ветуправление.
Военные химики работают над тем, чтобы не пустить вирус АЧС к двум крупным свиноводческим комплексам, расположенным рядом с угрожаемой зоной. В ООО «АГРО-СЕВ» в селе Крестовоздвиженка Константиновского района содержится 11 тысяч голов свиней, в агрофирме «Партизан» в Тамбовском районе — 6 тысяч голов.
«Военные химики обрабатывают территорию вокруг свинокомплексов, а также в улицы данных населенных пунктов и подъездные пути к ним. Работают две бригады, в каждой из них 25 человек и 5 единиц техники», — пояснил начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.
Как сообщало Амур.инфо, работы по отчуждению свинопоголовья в селе Асташиха Бурейского района уже закончены. Всего утилизировано 74 свиньи в десяти личных подсобных хозяйствах.
Кроме того, активная работа в настоящее время ведется в Ивановском районе. 30 августа здесь проводилось отчуждение свиней в селе Правовосточное — 18 голов в трех дворах, Садовое — одна голова в одном дворе, Некрасовка — 2 головы в одном дворе, Андреевка — 21 голова в шести дворах, Успеновка — 71 голова в девяти подворьях.
Помимо специалистов амурского управления ветеринарии, привлечены сотрудники МЧС, амурского центра ГЗ и ПБ, регионального минлесхоза и Росгвардии — всего около 120 человек. Работа ведется без выходных.
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