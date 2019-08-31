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31августа
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сегодня, 17:06 2

Амурские ветеринары: вирус АЧС проник в Бурейский район во время наводнения

Амурские ветеринары: вирус АЧС проник в Бурейский район во время наводнения
Фото: Амурское управление ветеринарии и племенного животноводства

Карантин из-за вируса АЧС введён в 4 районах Приамурья — Тамбовского, Благовещенского, Ивановского и Бурейского. Первый очаг был зафиксирован в селе Усть-Ивановка Благовещенского района, затем вирус подтвердили в Бурейском районе и всех остальных. По мнению специалистов, речь не идет о распространении вируса из Благовещенского района в Бурейский.

По предварительным данным, очаг заболевания в Бурейском районе возник самостоятельно в связи с заносом африканской чумы свиней из соседнего Китая во время паводка.

Тем временем к дезинфекции территорий в угрожаемой зоне по АЧС привлечены военные химики. В двух амурских селах привлечены две бригады воинской части РХБ защиты общевойсковой армии Восточного военного округа, сообщает областное ветуправление.

Военные химики работают над тем, чтобы не пустить вирус АЧС к двум крупным свиноводческим комплексам, расположенным рядом с угрожаемой зоной. В ООО «АГРО-СЕВ» в селе Крестовоздвиженка Константиновского района содержится 11 тысяч голов свиней, в агрофирме «Партизан» в Тамбовском районе — 6 тысяч голов.

«Военные химики обрабатывают территорию вокруг свинокомплексов, а также в улицы данных населенных пунктов и подъездные пути к ним. Работают две бригады, в каждой из них 25 человек и 5 единиц техники», — пояснил начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

Как сообщало Амур.инфо, работы по отчуждению свинопоголовья в селе Асташиха Бурейского района уже закончены. Всего утилизировано 74 свиньи в десяти личных подсобных хозяйствах.

Кроме того, активная работа в настоящее время ведется в Ивановском районе. 30 августа здесь проводилось отчуждение свиней в селе Правовосточное — 18 голов в трех дворах, Садовое — одна голова в одном дворе, Некрасовка — 2 головы в одном дворе, Андреевка — 21 голова в шести дворах, Успеновка — 71 голова в девяти подворьях.

Помимо специалистов амурского управления ветеринарии, привлечены сотрудники МЧС, амурского центра ГЗ и ПБ, регионального минлесхоза и Росгвардии — всего около 120 человек. Работа ведется без выходных.

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#животные #наводнение #чума свиней

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Комментарии
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  • Искренний

    Искренний
    45 минут назад

    вы на карту смотрели где находится Асташиха?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    11 минут назад

    А точно из-за наводнения, не из космоса? Всякую хрень пишут и думают мы её проглотим.

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