В Белогорске пожар повредил веранду и кровлю жилого дома

Вечером 30 августа в Белогорске по улице Госпитальной загорелась веранда жилого дома. В течение 10 минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Возгорание на частном подворье тушили сотрудники пожарно-спасательной части № 4 в составе 7 человек и 2 единиц техники. Дом отстояли и не допустили распространение огня на рядом стоящие постройки. В результате пожара повреждены веранда и кровля жилого дома. Причина и виновник устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.