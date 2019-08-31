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В Белогорске пожар повредил веранду и кровлю жилого дома

В Белогорске пожар повредил веранду и кровлю жилого дома
Фото: pixabay.com

Вечером 30 августа в Белогорске по улице Госпитальной загорелась веранда жилого дома. В течение 10 минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Возгорание на частном подворье тушили сотрудники пожарно-спасательной части № 4 в составе 7 человек и 2 единиц техники. Дом отстояли и не допустили распространение огня на рядом стоящие постройки. В результате пожара повреждены веранда и кровля жилого дома. Причина и виновник устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#Белогорск #пожары

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