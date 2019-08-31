В Приамурье направят 10 миллионов на регулирование численности бродячих собак

В Приамурье депутаты на заседании заксобрания перераспределили более миллиарда рублей. В августе доходная часть бюджета Амурской области увеличена на 229,5 миллиона рублей за счет безвозмездных поступлений из федеральной казны и на 973,3 миллиона рублей – за счет налоговых и неналоговых поступлений.

Средства, пришедшие в регион из Федерации, – целевые. Они будут направлены на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (144 миллиона), оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан (72 миллиона), обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности (1,9 миллиона) и лекарства (10,4 миллиона).

Собственные доходы области решено распределить по следующим основным направлениям. 338,3 миллиона рублей направят на подготовку к предстоящему отопительному периоду, 137 миллионов – на сбалансированность бюджетов муниципальных образований, 73,3 миллиона – на обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами. 47,5 миллиона рублей потратят на ремонт пришкольных стадионов, 13,8 миллиона рублей – на реконструкцию памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года.

10 миллионов пойдут на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных в связи с увеличением их количества. 6,8 миллиона – на разработку ПСД для ремонта детских поликлиник в Тынде, Райчихинске, Свободном и Константиновском районе.

На обеспечение жильем ветеранов боевых действий направят 5,2 миллиона, 19,2 – на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти средства согласно расчетам будет приобретено 15 квартир. Еще 13 квартир планируется приобрести за счет экономии бюджетных средств, образовавшейся по профильной подпрограмме, сообщается на сайте амурского заксобрания.