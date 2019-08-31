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сегодня, 15:51 0

1 сентября в Благовещенском кафедральном соборе помолятся об учениках и учителях

1 сентября в Благовещенском кафедральном соборе помолятся об учениках и учителях
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 1 сентября, в Благовещенском кафедральном соборе совершится молебен перед началом учебного года. Традиция совершать молебен перед началом обучения достаточно древняя.

Раньше его служили перед началом изучения Закона божьего или божественных писаний, но с течением времени дату перенесли на 1 сентября, когда учащиеся возвращаются после каникул в школы, техникумы, высшие и другие учебные заведения, сообщается на сайте Благовещенской епархии.

Молебен на начало учебного года – это особый чин, в котором молящиеся просят божьей помощи и благословения в учебе. Молятся в этот день не только об учениках, но и об их учителях.

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#жизнь

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