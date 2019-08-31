В Асташихе Бурейского района закончены работы по отчуждению свинопоголовья
В селе Асташиха Бурейского района, где, как еще в нескольких амурских селах, зафиксировали вспышку АЧС, закончили отчуждать свинопоголовье. Всего утилизировано 74 свиньи в десяти личных подсобных хозяйствах. Отчуждение проходило бескровным методом, уничтожение туш – путем сжигания на специально отведенном земельном участке.
Сейчас животноводческие помещения и дворы дезинфицируют.
30 августа отчуждение свиней также проводилось в селах Правовосточное ( 18 голов в трех дворах), Садовое – одна голова в одном дворе, Некрасовка ( 2 головы в одном дворе), Андреевка ( 21 голова в шести дворах), Успеновка ( 71 голова в девяти подворьях).
31 августа проводится дезинфекция в личных подворьях граждан, где произведено отчуждение животных. Также запланированы мероприятия по дезинфекции дворов и хозяйственных построек.
Карантин из-за вируса АЧС введён на территории 4 районов области: Тамбовского, Благовещенского, Ивановского и Бурейского. В зону отчуждения животных попали 20 населённых пунктов с общим количеством свиней в 6 806 голов, сообщает региональное правительство.
Сотрудники управления ветеринарии усиленно работают в выходные, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса африканской чумы свиней. Усиленный график работы сохраняется, несмотря на то, что сегодня ветработники отмечают профессиональный праздник.
«Не думали, что придется встречать его в такой обстановке. Беда то, что происходит сейчас в области в связи с АЧС. Будем делать все, чтобы выяснить причины и не пустить заражения свинопоголовья дальше», – сказал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.
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