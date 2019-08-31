Свободненская детская железная дорога за сезон перевезла почти 14 тысяч пассажиров

На детской железной дороге в Свободном завершился сезон летних пассажирских перевозок. За время практики школьники перевезли почти 14 тысяч пассажиров, организовали движение 228 пар поездов.

Под руководством опытных наставников производственную практику прошли 1 120 школьников, освоив около десятка железнодорожных профессий: контролера, проводника, дежурного по станции, помощника машиниста, вагонника, составителя поездов, сигналиста.

Свободненская детская железная дорога является единственным в Амурской области центром по профессиональной ориентации в сфере железнодорожного транспорта среди детей и подростков. Ежегодно здесь бесплатно обучаются более полутора тысячи школьников. Для многих ребят детская магистраль стала отправной точкой в получении профессии железнодорожника. В этом году в отраслевые высшие и средне специальные профессиональные учебные заведения зачислено 45 воспитанников детской магистрали, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.