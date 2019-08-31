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сегодня, 14:51 2

В Тамбовском районе уничтожат фейковую одежду Аdidas

В Тамбовском районе уничтожат фейковую одежду Аdidas
Фото: pixabay.com

Бизнесмен в Тамбовском районе продавал верхнюю одежду с незаконным использованием чужого товарного знака. Товар с логотипом Аdidas конфисковали, вскоре его уничтожат. Предпринимателю назначено наказание в виде предупреждения.

ОМВД России по Тамбовскому району обратилось в Арбитражный суд Амурской области с требованием о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

После рассмотрения материалов дела суд постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначить наказание в виде предупреждения, а изъятый товар уничтожить. Исполнительный лист был передан в службу судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении бизнесмена. Был осуществлен осмотр товара, о чем составлен соответствующий акт. В настоящее время оформляется пакет документов по передаче продукции, нарушающей права на товарный знак на уничтожение, сообщает пресс-служба амурского управления Федеральной службы судебных приставов.

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#бизнес #закон

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    все бы уничтожить, а пусть на пользу?? Проверить на токсичность и затереть абибас, отдать в приют??? Конечно это новое поле для коррупции, но ведь можно извлечь пользу, торгаша наказали, товар изъяли, передайте на пользу , а нет еще и гсм потратят или покрышки привезут куча людей и техники будет работать.......

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Фэйковую.

    АИ, кто пишет заголовки?

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