В Тамбовском районе уничтожат фейковую одежду Аdidas

Бизнесмен в Тамбовском районе продавал верхнюю одежду с незаконным использованием чужого товарного знака. Товар с логотипом Аdidas конфисковали, вскоре его уничтожат. Предпринимателю назначено наказание в виде предупреждения.

ОМВД России по Тамбовскому району обратилось в Арбитражный суд Амурской области с требованием о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

После рассмотрения материалов дела суд постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначить наказание в виде предупреждения, а изъятый товар уничтожить. Исполнительный лист был передан в службу судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении бизнесмена. Был осуществлен осмотр товара, о чем составлен соответствующий акт. В настоящее время оформляется пакет документов по передаче продукции, нарушающей права на товарный знак на уничтожение, сообщает пресс-служба амурского управления Федеральной службы судебных приставов.