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Из-за отсутствия дороги благовещенке пришлось на руках нести ребенка до машины скорой помощи (видео)

Из-за отсутствия дороги благовещенке пришлось на руках нести ребенка до машины скорой помощи (видео)
Фото: Скриншот видео

К дому благовещенки, которая вызвала врачей из-за высокой температуры полуторогодовалого сына, не смогла подъехать машина скорой помощи. Женщине пришлось самой нести ребенка до автомобиля, чтобы его осмотрели и оказали первую помощь.

Ей пришлось преодолеть около 200 метров по «убитой» дороге с малышом на руках. «К нам приехала скорая, несу сына до скорой. Вот как-то так. Здесь вот такая кучка, которую приходится обходить, а на первое сентября ребенок вообще утонет. Может, администрация все-таки увидит, как мы живем», – рассказывает амурчанка за кадром.

«Вчера у ребенка поднялась температура, вызвали скорую. Врачи доехали до поля, там, где у нас Молодежная, 69. Проехать дальше не смогли, поехали в окружную, встали там, а там большая лужа. Попросили, чтобы я подошла, ну, я и пошла», – рассказывает, сдерживая слезы, женщина.

«Температура у ребенка была с вечера 38, решили перестраховаться, вдруг бронхит. Помощь оказали, послушали, посмотрели. Оказалось, что 4 зуба лезут. Сегодня должен участковый врач приехать, не знаю, как он будет добираться. На той дороге куча песка, с другой стороны водоем образовался, страшно идти, мы вчера там чуть не упали», ­– добавила она.

Дом амурчанки, обратившейся в редакцию «Амур.инфо», находится в районе 5-той стройки по улице Молодежной. По ее словам, проблема транспортного сообщения в этом районе тянется уже на протяжении нескольких лет. О ней женщина неоднократно заявляла в администрацию города.

«В этом районе когда-то многодетным выдавали землю. Нам вот в 2013 году дали, в 2015 мы построили дом. Дороги сами отсыпали, катали. Потом появились новые соседи и фотонами все раздолбили. Теперь мы мучаемся, даже воду не можем привезти. Обращались в администрацию, нам сказали, что в 2019 году, возможно, наши дороги заложат в проект», – сообщила амурчанка.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» запросил информацию в пресс-службе администрации Благовещенска.

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#дети #транспорт

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Комментарии
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  • kolomizm154

    kolomizm154
    42 минуты назад

    Позор правящей власти

  • inoy

    inoy
    37 минут назад

    землю получите! дорога не выгодно))) Россия!

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