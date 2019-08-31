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В День знаний в Приамурье пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на 1 сентября

В День знаний в Приамурье пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на 1 сентября
Фото: pixabay.com

В ночь на 1 сентября в Амурской области ожидается переменная облачность. Местами по северу и в большинстве южных районов прогнозируются дожди и грозы. Ночью и в утренние часы некоторые территории накроет туман.

Ветер – до 8 метров в секунду, температура по северу 5…10 градусов, местами 0…5 градусов, по югу – 8…13 градусов. Днем также местами ожидаются дожди с грозами. Температура 20…25 градусов со знаком плюс, местами – 15…20 градусов.

В Благовещенске ночью будет облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Температура достигнет отметки 14 градусов. Днем в областном центре – переменная облачность, слабый дождь, ветер 4…9 метров в секунду. Температура – 18…20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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