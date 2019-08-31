В амурских школах из-за нехватки учителей перераспределят нагрузку

В школах 14 муниципалитетов Приамурья не хватает 43 учителя. Большинство из них – преподаватели английского зыка, 38 вакансий. Такую информацию озвучили на пресс-конференции областного министерства образования и науки.

Для того чтобы дефицит педагогов не повлиял на учебный процесс, принимается ряд мер: перераспределение нагрузки среди имеющихся педагогов, введение дистанционного обучения, подвоз педагогов из ближайших школ, замещение вакантных мест студентами педагогических отрядов. Как было отмечено, программа «Земский учитель», которая стартует с 2020 года, поможет скорее решить проблему дефицита учителей в амурских селах.

Как было отмечено, ко встрече детей в новом учебном году готовы 293 образовательные организации. До 15 августа все они успешно прошли приемку межведомственными комиссиями. Исключение составили два учреждения: школа села Норск Селемджинского района, которая пострадала в результате паводка, и школа села Угловое Мазановского района, где после проливных дождей выявлены дефекты в фундаменте.

В настоящее время в указанных учреждениях ведутся восстановительные работы. Но на образовательный процесс это не повлияет. Часть школьников, которые достигли 12-летнего возраста, начнут новый учебный год в ВДЦ «Океан», ребята помладше – в ближайших сельских школах, к которым проложен школьный маршрут.

«Все образовательные учреждения области на 100 % обеспечены учебниками. Родители часто задают вопрос, должны ли они покупать рабочие тетради. Отвечаем: если тетради является неотъемлемой частью учебного пособия, то они приобретаются за счет бюджетных средств школой. Учитель может рекомендовать другие тетради, но обязать их приобрести он не имеет права», – сообщила министр образования и науки Светлана Яковлева.

Прокомментировала министр и инициативу Министерства просвещения РФ об ограничении использования телефонов в школах.

«В школе дети должны быть сосредоточены на учебном процессе. Если, находясь в образовательной организации, ребенку необходимо позвонить родителям, это можно беспрепятственно сделать, обратившись к учителю», – отметила руководитель министерства.

29 августа на сессии законодательного собрания утвердили законопроект, по которому все ученики 1-4 классов Приамурья смогут бесплатно питаться в столовой. Увидеть инициативу в действии можно будет с 1 октября.

«Обращаем внимание, речь идет именно о горячем питании. Безусловно, это будет не булочка с чаем, а, например, котлета с гарниром или молочная каша. Бесплатный прием пищи будет организован для всех детей начальной школы, вне зависимости от того, в какую смену он учится. Здесь хотелось бы заострить внимание вот на чем: школьное питание не отменяет питание детей дома, а лишь является дополнением к нему в тот период, когда ребенок находится в школе», – подчеркнула Светлана Яковлева.

Что касается обучающихся старших классов, то для них ничего не изменится. Дети отдельных категорий – с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и малообеспеченных семей – будут питаться в школах по-прежнему.

Новый учебный год привнесет некоторые изменения в систему образования. Так, в регионе на базе Амурского областного института развития образования для семей, имеющих детей, заработает психолого-педагогическая служба. Ее задача – оказать своевременную консультативную помощь по любым вопросам, возникающим у родителей.

Кроме того, утверждена региональная система оценки качества образования. Это инструмент, который позволит выявлять и устранять причины низкого качества образования в некоторых школах.

В конце учебного года выпускников девятых классов на госэкзамене ждут обновленные контрольно-измерительные материалы.

«Этих изменений не нужно бояться, они будут незначительные. Кстати, ознакомиться с примерными бланками заданий по каждому предмету можно на сайте Федерального института педагогических измерений», – отметила заместитель министра образования и науки области Лариса Закирова.

В преддверии нового учебного года минобрнауки Амурской области разослано в муниципальные образования положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, разработанное министерством просвещения России. Он уточняет устаревший кодекс и содержит детализированное описание этических норм для педагогов. Например, содержит правила поведения преподавателей в интернете.