Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:50 0

В Благовещенске сводный оркестр России и Китая сыграет «Музыку Победы»

В Благовещенске сводный оркестр России и Китая сыграет «Музыку Победы»
Фото: Амур.инфо

В понедельник, 2 сентября, в 13:00 в Центре эстетического воспитания детей имени Белоглазова пройдет праздничный концерт «Музыка Победы». Он посвящен 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и Победе над милитаристской Японией.

На сцену выйдет уникальный сводный российско-китайский оркестр «Благовещенск – Хэйхэ». Это около 70 музыкантов и вокалистов из приграничных городов – участники концертного оркестра «Амур Джаз Бэнд» города Благовещенска под управлением Анатолия Хопатько и симфонического оркестра города Хэйхэ под управлением Во Бинкуня. Они исполнят порядка 20 произведений: «Три танкиста», «День Победы», «Катюшу», «Смуглянку», «Любимый город» и другие. Под аккомпанемент сводного оркестра будут петь Алексей Анганзоров, Эльвира Габараева, Дмитрий Хмара, Сергей Бегун, а также артисты города Хэйхэ.

Специальный гость мероприятия – оперный певец (баритон), солист Московской областной филармонии Павел Баранский.

Артисты споют о стойкости и мужестве российских и китайских солдат, воевавших на двух берегах одной реки. Третий год подряд 2 сентября на Амуре звучит «Музыка Победы». Она символизирует память об исторических событиях 1945 года на Востоке.

Просмотров всего: 144

#Китай #концерты #культура

распечатать


Общество

Амурские осужденные поставили и показали спектакль-сказку

Общество

Русско-китайский матч, пенная вечеринка, юбилей Ричарда Гира: выходные в Благовещенске
Культура

Благовещенцев зовут посмотреть на клематисы и продегустировать блюда из амурской тыквы
Спорт

В Благовещенске выступят звезды фигурного катания Алексей Урманов и Елена Радионова
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь