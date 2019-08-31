В Благовещенске сводный оркестр России и Китая сыграет «Музыку Победы»

Фото: Амур.инфо

В понедельник, 2 сентября, в 13:00 в Центре эстетического воспитания детей имени Белоглазова пройдет праздничный концерт «Музыка Победы». Он посвящен 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и Победе над милитаристской Японией.

На сцену выйдет уникальный сводный российско-китайский оркестр «Благовещенск – Хэйхэ». Это около 70 музыкантов и вокалистов из приграничных городов – участники концертного оркестра «Амур Джаз Бэнд» города Благовещенска под управлением Анатолия Хопатько и симфонического оркестра города Хэйхэ под управлением Во Бинкуня. Они исполнят порядка 20 произведений: «Три танкиста», «День Победы», «Катюшу», «Смуглянку», «Любимый город» и другие. Под аккомпанемент сводного оркестра будут петь Алексей Анганзоров, Эльвира Габараева, Дмитрий Хмара, Сергей Бегун, а также артисты города Хэйхэ.

Специальный гость мероприятия – оперный певец (баритон), солист Московской областной филармонии Павел Баранский.

Артисты споют о стойкости и мужестве российских и китайских солдат, воевавших на двух берегах одной реки. Третий год подряд 2 сентября на Амуре звучит «Музыка Победы». Она символизирует память об исторических событиях 1945 года на Востоке.