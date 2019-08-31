Маленьким амурчанам выделили региональную квоту для кохлеарной имплантации второго уха

Амурским детям выделена региональная квота для кохлеарной имплантации второго уха. Такая операция осуществляется по федеральной квоте, однако одномоментная двухсторонняя имплантация проводится только детям, оглохшим из-за перенесённого менингита. Остальным детям проводится имплантация одного уха, а затем, при наличии показаний, второго.

С просьбой рассмотреть возможность введения в Амурской области практики региональных квот на имплантацию второго уха с помощью кохлеарного импланта к губернатору региона обратилась мама ребенка-инвалида по слуху.

«Губернатор дал распоряжение – средства в областном бюджете сегодня предусмотрены. Стоимость повторной имплантации – 1,5 миллиона рублей. Сейчас в бюджете есть почти 5,5 миллиона рублей. Мы всех детей, у которых такая сложная глухота, взяли на учёт», – пояснила зампред правительства Ольга Лысенко.

Операции планируют провести для четырех детей, они запланированы на этот год. «В ближайшие дни объявляем аукцион. Как только определится поставщик услуги, сразу будем приглашать мамочек с детьми на обследование и направлять на лечение», – добавила и. о. министра здравоохранения Евгения Жарновникова.

Губернатор попросил региональный минздрав взять этот вопрос на контроль.

Еще один вопрос, который был озвучен на приеме граждан у губернатора – необходимость улучшения качества питьевой воды в селе Привольное Тамбовского района. В ближайшее время там пробурят скважину.

«Администрацией Тамбовского сельсовета в 2018 году была представлена проектно-сметная документация и заявка на бурение новой скважины в селе Привольное. В 2019 году предусмотрена субсидия в размере 3,86 миллиона рублей на реализацию данного мероприятия. 5 августа заключен контракт. К работам по бурению скважины приступают с понедельника. До 15 октября скважину должны ввести в эксплуатацию», – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

«Это принципиально решает вопрос? Вода будет качественная?» – уточнил губернатор.

«На основании ПСД, которая сделана с учётом водоносных слоёв, подтверждается, что вода будет соответствующего качества, – заверил министр. – В прошлом году в Тамбовском районе мы пробурили 2 скважины. Ещё две сделаем в Тамбовском районе в этом году».

На встрече с гражданами рассматривался жилищный вопрос. На следующей неделе в квартиру на правах соцнайма переедет многодетная семья Олеси Китаевой. Жилой дом, в котором в настоящее время проживает заявительница в селе Февральское Селемджинского района, был приобретён за счет средств материнского капитала, однако площадь дома недостаточна для многодетной семьи. Кроме того, жилой дом ежегодно подтапливается, пострадал в период чрезвычайной ситуации на территории области в июле 2019 года. Самостоятельно решить жилищную проблему многодетная семья не имеет возможности.

По поручению губернатора администрацией района приобретаются квартиры для временного размещения многодетных семей, пострадавших от паводка. Одну из них предоставят семье Олеси Китаевой. До 1 ноября будет решён вопрос с постоянным жильем.

Другому заявителю будет выплачена денежная компенсация за жилое помещение, расположенное в Благовещенске по улице Рёлочной, оно признано непригодным для проживания в 1999 году после пожара. В течение длительного периода дом не попадает в план строительства. Потому принято решение о выплате денежной компенсации.

Ещё одно обращение было из Свободного. К главе региона обратились за разъяснением о текущем статусе и сроках начала и завершения работ по строительству путепровода через железнодорожный путь, который соединял две части города Свободный, но был разрушен в 2018 году, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«В этом месяце мы начинаем конкурсные процедуры по выбору проектной организации, которая сделает проект путепровода. В начале 2020 года планируем получить положительное заключение экспертизы и приступить к строительству», – рассказал зампред правительства Павел Матюхин.

«Рассчитываю, что начнём строить следующей весной, нормативно такие объекты строятся 2 года», – сказал глава Приамурья.