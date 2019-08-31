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31августа
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сегодня, 10:46 3

Благовещенку возмутило поведение мужчины, который качал малыша на бельевой веревке (фото)

Благовещенку возмутило поведение мужчины, который качал малыша на бельевой веревке (фото)
Фото: Скриншот видео

Жительницу областного центра возмутил факт безответственного поведения родителя по отношению к маленькому ребенку. Женщина прислала в редакцию ИА «Амур.инфо» видео, на котором мужчина с малышом на руках стоит на балконе, а затем качает ребенка на бельевой веревке.

«Раньше он его просто на руках держал на балконе, а сегодня, когда белье вешала, смотрю, он его качает на веревке. Было еще такое: он прищепками прицепил с двух сторон какую-то тряпку, а посередине положил ребенка. Он там лежит, а он за ним смотрит и придерживает. Но просто такие происшествия происходят в последнее время, дети падают, страшно. Никуда не обращалась по этому поводу, потому что не знаю, куда звонить», – рассказала благовещенка.

Инцидент произошел на 5 этаже дома № 61/1 по улице Шимановского. В полиции информагентству сообщили, что сообщение зарегистрировали, будет проводиться проверка.

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#дети

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Комментарии
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  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    57 минут назад

    Придурок

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    45 минут назад

    Человек просто контролирует рождаемость

  • Max-1990

    Max-1990
    16 минут назад

    Не знаю куда звонить ??? Ну как минимум в полицию . Вдруг папашу перемкнуло и он от ребенка решил избавиться. Бестолковый народ пошёл ...

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