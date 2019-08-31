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При строительстве Амурского ГПЗ экологи не выявили загрязнения воздуха

При строительстве Амурского ГПЗ экологи не выявили загрязнения воздуха
Фото: gazprom.com

Проведенный в августе 2019 года производственный экологический мониторинг подтвердил соответствие строительства Амурского газоперерабатывающего завода российским и международным экологическим стандартам.

Специалисты «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» отобрали пробы атмосферного воздуха в шести точках наблюдения. Далее определялись концентрации пыли и взвешенных частиц, оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы, углеводородов, бензапирена и сероводорода. По результатам испытаний отобранных проб, загрязнения атмосферного воздуха не выявлено, превышений предельно-допустимых концентраций – не зафиксировано, сообщает амурское правительство.

«В ходе всего периода строительства ведется постоянный экологический мониторинг на стройплощадке Амурского ГПЗ и на границе ближайшей жилой застройки. Сотрудники федеральной службы проводят свои исследования систематически. Результаты очередного мониторинга состояния окружающей среды подтвердили, что проект Амурского ГПЗ соответствует всем экологическим требованиям», – пояснил замначальника отдела окружающей среды ООО «Газпром переработка Благовещенск» Денис Зубаиров.

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#строительство

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