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В Приамурье ввели запрет на продажу свинины амурского происхождения

В Приамурье ввели запрет на продажу свинины амурского происхождения
Фото: pixabay.com

На территории всего Приамурья введён временный запрет на продажу свиного мяса амурского происхождения. Такие меры приняли в связи с режимом ЧС в области из-за вспышек африканской чумы свиней.

Решение приняли региональные власти на заседании КЧС при губернаторе Амурской области.

Запрет на продажу мяса предполагает, что на прилавки магазинов, рынков и супермаркетов не должна попадать продукция из амурской свинины. Нарушителям будет грозить административная ответственность. Для них предусмотрены штрафы: для физических лиц от 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 3,5 тысяч рублей.

В связи с этим специалисты областного управления Россельхознадзора усилили работы на таможенных пунктах пропуска, железнодорожных вокзалах, в аэропорту и на постах ДПС. За последний месяц сотрудниками Россельхознадзора было задержано 13 килограммов запрещённой продукции. Их изъяли и уничтожили.

«Если говорить о нашей свиноводческой продукции, продажа которой сейчас приостановлена, то специалисты ветуправления не имеют права выписывать документы на свиное мясо. С завтрашнего дня мы начинаем рейды на территории всей области. Мы проверим городские и стихийные рынки, ярмарки выходного дня и крупные дискаунтеры», – рассказала руководитель управления Россельхознадзора по Амурской области Яна Любченкова.

Руководство регионального управления Россельхознадзора уже провело собрание с директорами городских рынков и видеоконференцию с главами поселений. Им довели информацию о запрете на продажу свинины. В случаях, если им будут пытаться сбывать запрещённый товар, они должны сообщить об этом в управление Россельхознадзора.

Попытки незаконного провоза свиного мяса и комбикорма были пресечены в Тамбовском районе. Продукцию без соответствующих документов будут уничтожать.

«Работа с людьми продолжается. Им доводят информацию об африканской чуме свиней и о том, что можно и что нельзя ввозить и вывозить из региона. На всех пунктах пропуска в аэропорту сделают дезбарьеры для пассажиров», – прокомментировала Яна Любченкова.

Карантин из-за вируса АЧС введён на территории 4 районов области: Тамбовского, Благовещенского, Ивановского и Бурейского. В зону отчуждения животных попали 20 населённых пунктов с общим количеством животных 6 806 голов свиней.

На сегодняшний день на территории села Усть-Ивановка Благовещенского района уничтожено 730 голов. В зоне отчуждения остаётся 19 населённых пунктов, где находятся 6 076 поражённых голов. Из них в Тамбовском районе 867: Орлецкое 63 головы, Чуевка – 74, Липовка – 32, Тамбовка – 171, Толстовка – 285, Муравьёвка – 177, Резуновка – 65.

«В Ивановском районе предстоит уничтожить 166 голов. В селе Правовосточное – 47, Успеновка – 74, Садовое – 10, Андреевка – 35. В Благовещенском районе ликвидируют 4 925 голов: Передовое – 29, Каникурган – 188, Гродеково – 75, Волково – 4 633. В Бурейском районе заражено поголовье только в селе Асташиха. Здесь ликвидируют 118 голов», – перечислил заместитель председателя областного правительства Александр Нестеренко.

Для проведения работ по утилизации свинопоголовья определено 5 мест, из них оборудовано 2 места в сёлах Асташиха Бурейского района и Правовосточное Ивановского района. Сегодня будут оборудованы ещё 3 места в сёлах Гордеково Благовещенского района, Орлецкое и Муравьевка Тамбовского района.

Отчуждение, убой и утилизация животных проходят в населенных пунктах Ивановского и Бурейского районов. Здесь работают 96 человек и 29 единиц техники.

«Чтобы избежать дальнейшего распространения вируса АЧС на автодорогах выставлено 9 постов ГИБДД. Они находятся в районе сел Орлецкое, Муравьевка, Толстовка, Лозовое, Крещеновка, Успеновка, Правовосточное, Асташиха и на 55 километре Свободненской трассы. За сегодняшний день зарегистрировано 3 случая (2 в селе Тамбовка и 1 в Ивановке) незаконного перемещения животноводческой продукции. Нарушители привлечены к административной ответственности», – отчитался о проделанной работе Александр Нестеренко.

С населением специалисты работают на местах. Для этого привлечено 30 человек и 9 единиц техники от УМВД и Росгвардии. Для подвоза туш убитых животных к местам утилизации задействовано 45 единиц техники.

В выходные дни в селах Крестовоздвиженка Константиновского района и Раздольное Тамбовского района силами подразделений РЗБЗ 35 Армии в составе 45 человек и 10 единиц техники будет проведена обработка территорий и периметра агрофирмы «Партизан» и ООО «Агросев», а также улицы и территории сёл.

В общей сложности в работах будут задействованы группировка сил и средств в составе 200 человек и 60 единиц техники.

В населенных пунктах, где проводится отчуждение и убой скота, назначены должностные лица, ответственные за данные мероприятия из числа работников администраций сельсоветов, сообщает региональное правительство.

Управление Россельхознадзора по Амурской области: 8 (4162) 22-69-66, управление ветеринарии и племенного животноводства: 8 (4162) 51-52-48, 8 (4162) 51-52-55.

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#чума свиней

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