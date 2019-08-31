В Благовещенске пропал мужчина с проблемами памяти

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске пропал Шилов Андрей Владимирович 1985 года рождения. 25 августа мужчина ушел из дома по адресу: улица Кузнечная, 70/2, и не вернулся. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказала сестра пропавшего Елена.

Родные амурчанина написали заявление в полицию. Они уверены, что Андрей находится где-то в городе, но не может сориентироваться и найти дорогу домой из-за проблем с памятью.

«У него что-то с головой случилось, проблемы с памятью, он не знает куда идти, не может сориентироваться. Его, видно, побили, он не стал в больницу обращаться, скорее всего, у него сотрясение было. Телефон его доступен, но он сбрасывает звонки. Ему соседи как-то говорили: "Андрей, тебе звонят, а он спрашивает, где звонят". И сбрасывает, не понимает. Сейчас родители у него дома сидят, дежурят, но он уже больше недели не объявляется. Поэтому мы просим помощи добровольцев, может, они видели его или увидят и нам сообщат».

Приметы пропавшего: рост 186 сантиметров, худощавое телосложение, сутулость, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка, залысины на лбу. С левой стороны на подбородке и на левой руке – шрамы.

Сообщить о местонахождении Андрея можно, связавшись с его родными по телефонам: 8 914-578-59-65 (Елена Владимировна, сестра), 8 924-680-73-20 (мама) или 02.