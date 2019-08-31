Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:03 0

В Благовещенске пропал мужчина с проблемами памяти

В Благовещенске пропал мужчина с проблемами памяти
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске пропал Шилов Андрей Владимирович 1985 года рождения. 25 августа мужчина ушел из дома по адресу: улица Кузнечная, 70/2, и не вернулся. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказала сестра пропавшего Елена.

Родные амурчанина написали заявление в полицию. Они уверены, что Андрей находится где-то в городе, но не может сориентироваться и найти дорогу домой из-за проблем с памятью.

«У него что-то с головой случилось, проблемы с памятью, он не знает куда идти, не может сориентироваться. Его, видно, побили, он не стал в больницу обращаться, скорее всего, у него сотрясение было. Телефон его доступен, но он сбрасывает звонки. Ему соседи как-то говорили: "Андрей, тебе звонят, а он спрашивает, где звонят". И сбрасывает, не понимает. Сейчас родители у него дома сидят, дежурят, но он уже больше недели не объявляется. Поэтому мы просим помощи добровольцев, может, они видели его или увидят и нам сообщат».

Приметы пропавшего: рост 186 сантиметров, худощавое телосложение, сутулость, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка, залысины на лбу. С левой стороны на подбородке и на левой руке – шрамы.

Сообщить о местонахождении Андрея можно, связавшись с его родными по телефонам: 8 914-578-59-65 (Елена Владимировна, сестра), 8 924-680-73-20 (мама) или 02.

Просмотров всего: 411

#происшествия

распечатать


Общество 5

Жители Тамбовского района сообщают об авариях из-за убитой дороги
В России и мире

Педофила выпустили из тюрьмы из-за тяжелого детства
Власть 6

Режим ЧС в Белогорске заменили на режим повышенной готовности
Происшествия

В Уруше при пожаре погиб 48-летний мужчина
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь