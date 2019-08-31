В Приамурье ясно: прогноз погоды на 31 августа

Фото: Амур.инфо

В южных и центральных районах Амурской области 31 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду, температура воздуха – 20…25 градусов.

В некоторых северных районах прогнозируются небольшие дожди. Столбики термометров там поднимутся до отметок 21…26 градусов. Ветер северо-западный, он дует со скоростью 3…8 метров в секунду. В Благовещенске преимущественно ясно, температура воздуха достигнет отметок 23…25 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Любовь Чуприна