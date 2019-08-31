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В Белогорске из-за АЧС закрыли ярмарку выходного дня

В Белогорске из-за АЧС закрыли ярмарку выходного дня
Фото: pixabay.com

С 31 августа в Белогорске отменена ярмарка выходного дня из-за вспышек вируса афрканской чумы свиней. Соответствующее распоряжение подписал глава города. Запрет на реализацию любой сельхозпродукции на автостоянке администрации будет действовать до отмены карантина на территории региона.

Решение принято на основании протокола заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Амурской области. Вместе с тем специалисты амурского управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ужесточают контрольные мероприятия за соблюдением запрета на реализацию сельхозпродукции в неустановленных местах, без соответствующих документов. Рейды будут проходить систематически, начиная с 31 августа. В зоне внимания – несанкционированные места торговли.

С 29 августа на территории Приамурья введён режим ЧС в связи со вспышками африканской чумы свиней. Такое распоряжение подписал губернатор региона Василий Орлов. В настоящее время из более чем 5 тысяч голов свиней, которые попали в зону отчуждениях, уничтожено 3 400.

В зону отчуждения животных по результатам проб попали ещё несколько населённых пунктов. Очаг вируса АЧС выявили в Бурейском, Тамбовском, Ивановском, Благовещенском районах. В управлении Россельхознадзора и управлении ветеринарии работают телефоны горячей линии: 8 (4162) 22-69-66; 8 (4162 )51-52-48.

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#Белогорск #животные #торговля #чума свиней #администрация Белогорска

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