В Белогорске из-за АЧС закрыли ярмарку выходного дня

Решение принято на основании протокола заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Амурской области. Вместе с тем специалисты амурского управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ужесточают контрольные мероприятия за соблюдением запрета на реализацию сельхозпродукции в неустановленных местах, без соответствующих документов. Рейды будут проходить систематически, начиная с 31 августа. В зоне внимания – несанкционированные места торговли.

С 29 августа на территории Приамурья введён режим ЧС в связи со вспышками африканской чумы свиней. Такое распоряжение подписал губернатор региона Василий Орлов. В настоящее время из более чем 5 тысяч голов свиней, которые попали в зону отчуждениях, уничтожено 3 400.

В зону отчуждения животных по результатам проб попали ещё несколько населённых пунктов. Очаг вируса АЧС выявили в Бурейском, Тамбовском, Ивановском, Благовещенском районах. В управлении Россельхознадзора и управлении ветеринарии работают телефоны горячей линии: 8 (4162) 22-69-66; 8 (4162 )51-52-48.