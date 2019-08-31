Гороскоп 31 августа: Овны решат финансовые проблемы, а Рыбы найдут приключения

Восход Солнца: 05:42

Заход Солнца: 19:18

Солнце в Деве.

Овен. Вероятен некоторый подъем в материальной сфере. Благоприятный день для решения финансовых проблем. Возможно, вам придется решать их вместе с партнером. Не действуйте на свой страх и риск, хорошо взвесьте все последствия. В скором будущем возможно повышение по службе или денежное поощрение.

Телец. Этот день не принесет гармонии. Он связан с потерями, обманами, конфликтами. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Тельцы могут встать на тропу критиканства. Постарайтесь уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви.

Близнецы. Критический день. Во имя дела вас будут вынуждать идти на сделки с совестью. Отстаивайте свои точки зрения и мнения по всем вопросам. Возможно осложнение отношений с начальством.

Рак. Последний день лета станет для Раков днем равновесия и покоя. Он обещает пройти в любви и взаимопонимании. Именно сегодня вы сможете заложить основу для своего материального благополучия. Однако к вечеру может вспыхнуть взаимное недовольство. Но скоро вы снова будете радовать друг друга своим присутствием.

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Лев. Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте. Можно даже рискнуть.

Дева. День покаяния, нравственного очищения, получения информации. Он неблагоприятен для рискованных предприятий, для любой деятельности, связанной с махинациями. Неблагоприятный день и для коммерческой деятельности и заключения финансовых сделок. Вечер посвятите семье.

Весы. Неблагоприятный день, чреватый трудностями в личной жизни и осложнениями в общении с друзьями и родственниками. Несет резкие перемены настроения, трансформацию отношений с партнерами, козни соперников. Звезды рекомендуют не принимать кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против вас. В делах полагайтесь на собственный опыт и интуицию. Проблемы в отношениях с партнером могут заставить принять жесткое решение.

Скорпион. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Неплохо было бы проанализировать свои возможности и склонности. Люди, с которыми Вы познакомитесь в этот день, сыграют в вашей жизни большую роль, но положительную или отрицательную – это вопрос. Возможно,появятся новые идеи, которые повлияют на ваше мироощущение.

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Стрелец. День может оказаться очень тяжелым. Вероятна нежеланная встреча или неприятное известие. Звезды предупреждают о возможности некоторого спада в финансовой сфере.

Козерог. День символизирует духовные метания, искушения плоти, иллюзорные надежды. Новое знакомство или общение со старыми друзьями может послужить причиной недоразумений и усталости, внесет сумятицу в мысли и вызовет у вас лишнее раздражение. Вероятны нежданные визиты родственников или неприятное известие о близких людях. Сегодня не рекомендуется приниматьсерьезные решения в сердечных вопросах.

Водолей. Тяжелый и опасный день. Ссора с близким человеком может разрастись до полного разрыва отношений. Обратите внимание на здоровье: вероятно ухудшение самочувствия. Нельзя суетиться и проявлять мелочность.

Рыбы. Ваш жизненный потенциал пока удерживается на высоком уровне. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть. Люди одинокие или ищущие приключений могут привлечь к себе внимание особ противоположного пола.

Астролог: Вальдемар Небоходцев