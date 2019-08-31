Гороскоп на сентябрь 2019 года: У Козерогов выжидательная позиция, а Стрельцам необходимо расслабиться

Сентябрь станет сложным, но творческим месяцем. Вы сможете добиться много, но Уран не позволит добиться семейного благополучия. Возможны частые ссоры в семье.

Овен. Овны, в сентябре ожидают несколько интригующих сюрпризов, как социальных, так и в профессиональной сфере их интересов. Такие события благоприятны в отношении карьеры, особенно если они, например, «застряли» на одной должности достаточно долгое время, не видя перспектив своей работы и, так или иначе, оказались в таком месте, в котором нет перспективы дальнейшего роста.

Телец. Неплохой период для заработка, однако могут возникнуть соблазны потратить все деньги. В середине сентября из-за соединения планет есть вероятность того, что между Вами и коллегой вспыхнет стремительный служебный роман.

Близнецы. В сентябре легкая рассеянность и мечтательность не покидают Близнеца, в середине сентября не следует брать на себя много работы. Помечтать, расслабиться, помедитировать – всегда пожалуйста.

Рак. С недосказанностью наконец будет покончено. А вот дела уходят на второй план: не давайте обещаний коллегам и начальству – есть шанс, что вы их не выполните.

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Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября: Девы сделают доброе дело, у Львов переизбыток энергии

Лев. От представительниц знака Зодиака Лев в сентябре потребуется выполнение тех обещаний, которые Вы давали громогласно некоторое время назад. И Вам нужно постараться не дискредитировать себя в глазах общественности и своего любимого мужчины, а обязательно выполнить свои обещания. Мужчины получат крупную прибыль в сентябре.

Дева. В вашей повседневной жизни будет присутствовать консервативный дух. Даже в самых незначительных делах вы будете склонны проявлять повышенную серьёзность и ответственность, но старайтесь при этом не терять лёгкого отношения к жизни.

Весы. Начало осени подтоклнет Весов к созданию чего-то нового. Важно оставаться в кругу семьи, не допускать ссор и разногласий. Конец месяца будет богат на события.

Скорпион. Скорпионы в сентябре будут сосредоточены на своих достижениях и не будут обращать внимание на мнение окружающих. Такая тактика весьма эффективна, если вы нацелены на быстрое достижение успеха, не распыляясь на всякие отвлекающие мелочи, Скорпионы рационально используют свое время и ресурсы, чтобы получить желаемый результат.

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Гороскоп на сентябрь 2019 года: У Козерогов выжидательная позиция, а Стрельцам необходимо расслабиться

Стрелец. Стрельцам в сентябре 2019 года скучать не придётся. Вас ожидает масса ярких событий, встреч и знакомств. Вполне вероятно, что у вас выпадет шанс отправиться в путешествие или в оздоровительный санаторий, где Вы сможете полностью расслабиться и отстраниться от ежедневных бытовых и рабочих проблем.

Козерог. Интуиция вас никогда не подводит, доверьтесь ей и в сентябре. Не предпринимайте активных действий, даже если будет очень хотеться. Ждите и наблюдайте. Это касается и отношений с близкими, и трудностей на работе.

Водолей. Сфера деловых отношений будет максимально накалена. Ссоры, разногласия и проблемы на работе будут сопровождать вас в течение всего месяца. Сохраняйте спокойствие и не срывайтесь на домашних.

Рыбы. Для представителей знака Рыба сентябрь достаточно беспокойный и нервозный месяц. Сферы жизни такие, как карьера и семья будут спорить между собой за ваше внимание и присутствие. Это обусловлено затмениями, которые как раз акцентируют эти темы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев