Амурские осужденные поставили и показали спектакль-сказку

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Амурской области

В следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Амурской области прошла премьера костюмированного спектакля. Театральный кружок, в котором занимаются осужденные СИЗО-1, представил сказку «Бедный король». Первыми зрителями стали осужденные и их родственники, прибывшие на день открытых дверей.

Костюмированный спектакль «Бедный король» был поставлен для конкурса среди театральных коллективов исправительных учреждений, посвященного объявленному в России Году театра.

Подготовка спектакля заняла почти месяц. Шли репетиции, участники кружка учили текст, готовили декорации и реквизит. Костюмы для постановки были предоставлены Амурским областным театром драмы.

Эта постановка – вторая крупная работа в репертуаре театрального кружка. В конце прошлого года творческий коллектив осужденных успешно дебютировал с музыкальной сказкой «Серебряная стрела».

Заведующая клубом учреждения Лариса Прусова отмечает, что участники коллектива ответственно и с интересом подходят к репетициям каждого выступления. Уже с октября театральный кружок начнет готовиться к постановке новогоднего представления, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области