Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость
сегодня, 21:01 0

Амурские осужденные поставили и показали спектакль-сказку

Амурские осужденные поставили и показали спектакль-сказку
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Амурской области

В следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Амурской области прошла премьера костюмированного спектакля. Театральный кружок, в котором занимаются осужденные СИЗО-1, представил сказку «Бедный король». Первыми зрителями стали осужденные и их родственники, прибывшие на день открытых дверей.

Костюмированный спектакль «Бедный король» был поставлен для конкурса среди театральных коллективов исправительных учреждений, посвященного объявленному в России Году театра.

Подготовка спектакля заняла почти месяц. Шли репетиции, участники кружка учили текст, готовили декорации и реквизит. Костюмы для постановки были предоставлены Амурским областным театром драмы.

Эта постановка – вторая крупная работа в репертуаре театрального кружка. В конце прошлого года творческий коллектив осужденных успешно дебютировал с музыкальной сказкой «Серебряная стрела».

Заведующая клубом учреждения Лариса Прусова отмечает, что участники коллектива ответственно и с интересом подходят к репетициям каждого выступления. Уже с октября театральный кружок начнет готовиться к постановке новогоднего представления, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

Просмотров всего: 2

#культура

распечатать


Общество

Русско-китайский матч, пенная вечеринка, юбилей Ричарда Гира: выходные в Благовещенске
Культура

Благовещенцев зовут посмотреть на клематисы и продегустировать блюда из амурской тыквы
Спорт

В Благовещенске выступят звезды фигурного катания Алексей Урманов и Елена Радионова
Общество 22

Учеников сельских школ Амурской области научат говорить на испанском
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь