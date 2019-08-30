Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:30 1

В Приамурье восстанавливают последние школьные маршруты, пострадавшие при наводнении

В Приамурье восстанавливают последние школьные маршруты, пострадавшие при наводнении
Фото: Правительство Амурской области

Дорожно-ремонтные, строительные работы и выплату средств амурчанам обсудили в ходе очередного заседания КЧС области под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова.

Как доложил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Ухов, из оставшихся 7 школьных маршрутов сегодня были приняты в эксплуатацию 2. Сейчас дорожные службы завершают устранение последствий наводнения на оставшихся 5 маршрутах. Планируется провести приемку маршрутов.

Губернатор Василий Орлов поинтересовался ходом работ в школе села Норск.

«Завезены строительные материалы и ведется ремонт помещений. К 1 сентября планируем завершить работы в начальной школе», – рассказал министр строительства и архитектуры области Игорь Карзунин.

Продолжается работа по выплатам амурчанам из федерального и областного бюджетов. В настоящее время из федерального бюджета выплачено более 123 миллионов рублей. 51 миллион из этих средств распределили по 50 000 рублей на человека и 72,2 миллиона рублей – по 100 тысяч рублей на человека.

За сутки было выплачено более 4,2 миллиона рублей. Более 105,9 миллиона рублей уже выплачено гражданам в качестве единовременной материальной помощи, за сутки было перечислено более 13 миллионов рублей. В течение суток министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 15,72 миллиона рублей, сообщает правительство Амурской области.

Просмотров всего: 25

#дети #наводнение #образование #помощь #финансы

распечатать


Общество

Маленькому амурчанину с онкологией срочно нужны деньги на поездку к месту лечения
Общество

В Малиновском доме-интернате предлагают реабилитацию семьям с детьми-инвалидами
Общество 3

В России должникам разрешат выкупать свои долги у банков
Наводнение 2019 1

Косуль, медведей, зайцев вода выгоняет к жилым домам Хабаровского края
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    15 минут назад

    Гражданин политрук города Белогорска! Когда будет хотя бы гравийка в гаражи на гауптвахте???? Сегодня оторвала подкрылок, а он стоит 3,5 т. р. Для тебя это копейки, а для меня неделя питания!!! Взял на баланс для откатов или как? Прокуратура, проверьте сколько раз эта, так называемая дорога, ремонтировалась по документам? Мы платим налоги за дорогу, которой нет, за сам гараж, к которому всё лето не можем подъехать, а вы жируете. К вашему особняку дорога-то идеальная, да и авто "Джип". Военные худо - бедно за дорогой следили, зачем брал на баланс города???

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь