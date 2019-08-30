В Приамурье восстанавливают последние школьные маршруты, пострадавшие при наводнении

Фото: Правительство Амурской области

Дорожно-ремонтные, строительные работы и выплату средств амурчанам обсудили в ходе очередного заседания КЧС области под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова.

Как доложил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Ухов, из оставшихся 7 школьных маршрутов сегодня были приняты в эксплуатацию 2. Сейчас дорожные службы завершают устранение последствий наводнения на оставшихся 5 маршрутах. Планируется провести приемку маршрутов.

Губернатор Василий Орлов поинтересовался ходом работ в школе села Норск.

«Завезены строительные материалы и ведется ремонт помещений. К 1 сентября планируем завершить работы в начальной школе», – рассказал министр строительства и архитектуры области Игорь Карзунин.

Продолжается работа по выплатам амурчанам из федерального и областного бюджетов. В настоящее время из федерального бюджета выплачено более 123 миллионов рублей. 51 миллион из этих средств распределили по 50 000 рублей на человека и 72,2 миллиона рублей – по 100 тысяч рублей на человека.

За сутки было выплачено более 4,2 миллиона рублей. Более 105,9 миллиона рублей уже выплачено гражданам в качестве единовременной материальной помощи, за сутки было перечислено более 13 миллионов рублей. В течение суток министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 15,72 миллиона рублей, сообщает правительство Амурской области.